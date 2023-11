Gabarito oficial do Enem 2023 será divulgado até o dia 24 de novembro

Os candidatos que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 neste domingo (5) precisarão esperar mais um pouco para conferir os gabaritos oficiais das provas objetivas. Eles serão divulgados até o dia 24 de novembro, de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).





Cerca de 2,8 milhões de candidatos fizeram as primeiras provas do exame nesse final de semana. O Enem seguirá sendo aplicado no próximo domingo (12).

Segundo o Inep, apenas após o fim da aplicação das provas é que será possível ter acesso ao gabarito oficial e aos cadernos de provas, que serão divulgados na internet, na página do Inep. Já o resultado final será divulgado apenas no dia 16 de janeiro de 2024, conforme o edital do exame, na Página do Participante.





No último domingo, os estudantes fizeram as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação. No próximo, dia 12, farão as provas objetivas de ciências da natureza e matemática.

As notas das provas podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público, pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada); a bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, pelo ProUni (Programa Universidade para Todos); e a financiamentos do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). O Enem também pode ser usado para estudar no exterior.