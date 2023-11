MEC descarta cancelamento do Enem após suposto vazamento de imagens

Estudantes de Londrina ficam surpresos com tema da redação do Enem

“Ontem, tivemos duas diligências da Polícia Federal em relação às imagens circuladas, uma em Pernambuco e outra aqui no Distrito Federal. Portanto, a Polícia Federal continua apurando e fazendo as investigações necessárias para identificar qualquer tipo de ilícito”, disse.

Camilo falou com a imprensa no Palácio do Planalto, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a PF (Polícia Federal) investiga o caso. A imagem de uma prova de redação do Enem 2023 circulou nas redes sociais e em grupos do WhatsApp.

O ministro da Educação, Camilo Santana, descartou, nesta segunda-feira (6), o cancelamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023, após suposto vazamento de imagens da prova no domingo (5), primeiro dia de aplicação das provas. “De forma alguma”, disse, quando questionado sobre a possibilidade de cancelamento.

O ministro afirmou que o balanço da primeira etapa de provas foi positivo, com “ocorrências pontuais”. O primeiro dia de provas do Enem 2023 teve 4.293 candidatos eliminados por violações, como portar equipamento eletrônico, ausentar-se da sala antes do horário permitido (15h30), utilizar impressos e não atender orientações dos fiscais. Todas essas regras estão previstas no edital.





Ontem, os estudantes fizeram as provas de linguagens; códigos e suas tecnologias; e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. No próximo domingo (12), serão aplicadas as questões de ciências da natureza e de matemática.





O resultado do Enem é usado para ingresso nas universidades públicas, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) ou para bolsas em universidades privadas pelo ProUni (Programa Universidade Para Todos). O exame também é usado para acesso ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), do MEC (Ministério da Educação), programa que financia mensalidades em instituições privadas.