IFPR Arapongas tem inscrições abertas de curso gratuito em Gestão e Negócios

O IFPR (Instituto Federal do Paraná) campus Arapongas (região metropolitana de Londrina) está com as inscrições abertas para o curso técnico gratuito em Melhoria de Processos (Área de Gestão e Negócios). A taxa de inscrição é de R$ 30 para participar do processo seletivo, mas é possível solicitar isenção até o dia 15 de outubro.





São ofertadas 40 vagas respeitando a política de cotas do IFPR. A seleção será feita pelas notas de Português e Matemática do Ensino Médio.







As incrições podem ser feitas através do portal do candidato do IFPR até o dia 11 dde novembro. São aceitos estudantes com Ensino Médio completo ou que irão concluir em 2024.





O curso tem carga horária total de 1200 horas, com duração de 2 anos. As aulas serão presenciais, das 19h às 22h15, de segunda a sexta-feira, com início em fevereiro de 2025.





Todas as informações estão disponíveis no site da IFPR Campus Arapongas ou no WhatsApp (43)99875-1250.