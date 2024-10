Concertos da Osuel levam música barroca ao Teatro Ouro Verde

A Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) realiza na próxima quinta (17) e sexta-feira (18), às 20h30, no Teatro Ouro Verde, um concerto especial dedicado às grandes obras do repertório barroco.







No programa, obras de grandes nomes da música clássica como Vivaldi (Sinfonia em sol menor, RV.146 e Concerto para Violão –alaúde - em ré maior, RV.93), Bach (Concerto para Violino em lá menor, BWV 1041), Tartini (Concerto para Trompete em Ré Maior) e Handel (Concerto Grosso Op. 6 No. 7).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Destaque para os solistas, músicos destacados e membros da própria OSUEL: Nildo Baía (violino e direção), Cícero Cordão, (trompete) e Natanael Fonseca (violão). Neste concerto, o público poderá apreciar toda a habilidade e interpretação dos solistas em uma noite memorável com programa dedicado ao melhor da música barroca.





Publicidade

PRELÚDIO





Antes do concerto, o público poderá apreciar um prelúdio no saguão do Teatro Ouro Verde com o duo de vibrafone e marimba formado pelos percussionistas J. Marcello Casagrande (Osuel) e João Vitor Rissi. O duo apresenta repertório do universo sonoro para os teclados de percussão compartilhando suas possibilidades técnicas e expressivas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: