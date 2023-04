Inscrições para o curso Idoso Conectado estão abertas em Londrina

Com o objetivo de capacitar pessoas com idade a partir de 60 anos para a utilização de tecnologias digitais, a secretaria municipal do Idoso de Londrina está com inscrições abertas para mais uma edição do curso “Idoso Conectado”.





Programada para ser realizada no CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da região norte (Rua Luiz Brugin, 570, Conjunto Maria Cecília), entre 30 de maio e 1º de junho, a atividade orientará os participantes sobre o uso de smartphones.

A iniciativa é conduzida em parceria com a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná).





A oficina conta com 60 vagas - 30 para a turma do período matutino (das 8h30 às 11h30) e 30 para o grupo que participará das atividades à tarde (das 13h30 às 16h30). As inscrições podem ser feitas mediante contato telefônico com os CCIs Norte (3373-0091), Leste (3375-0307) ou Oeste (3375-0334).

É importante destacar que, para se inscrever, os interessados devem fazer seu cadastro junto a um dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa.





O curso alocou um número determinado de vagas para cada CCI, sendo que já há lista de espera para os idosos atendidos pelo CCI Norte, mas ainda há vagas disponíveis para as pessoas cadastradas junto aos CCIs Leste e Oeste.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: