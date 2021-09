Inscrições para pós-graduação em Ciência Jurídica na Uenp seguem até segunda-feira

O PPGCJ (Programa de Pós-graduação em Ciência Jurídica) da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas até a segunda-feira, dia 13 de setembro, para ingresso no doutorado e mestrado. O Programa está ofertando nove vagas para o doutorado, 21 vagas para o mestrado, pelo regime geral, e duas vagas de mestrado pelo regime de cotas.

Continua depois da publicidade





O PPGCJ tem como Área de Concentração “Teorias da Justiça: Justiça e Exclusão” e três linhas de pesquisa: I – Jurisdição, Direitos Fundamentais e Efetividade da Justiça; II – Função Política do Direito e Teorias da Constituição; e III – Direitos e Vulnerabilidade.

Continua depois da publicidade





Para realizar a inscrição é necessário preencher o formulário de inscrição, com indicação da Linha de Pesquisa para a qual está se candidatando; cópia do documento de identidade; o projeto de pesquisa fundamentado, com tema vinculado à Linha de Pesquisa; Currículo lattes atualizado; e comprovante de recolhimento do preço público de inscrição. Acesse os formulários a partir deste link.





Para seleção será realizado Exame de Admissibilidade do Projeto, de caráter eliminatório e sem atribuição de nota; Análise de Currículo; e Avaliação de Projeto e Entrevista. Em virtude da Pandemia de Covid-19, não serão realizadas provas presenciais. Confira aqui o edital.