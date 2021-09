Mestrado em Educação da Uenp divulga processo seletivo para turma de 2022

O Pped (Programa de Pós-Graduação em Educação) – Mestrado Profissional em Educação Básica, da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), divulgou o edital para seleção de estudantes regulares. O Pped oferece 20 vagas referentes ao ano letivo de 2022. As inscrições acontecem de 8 a 30 de setembro de 2021.

O Pped é ofertado pelo Cche (Centro de Ciências Humanas e da Educação) da Uenp, Campus de Jacarezinho, e destinado a egressos de cursos de licenciatura, preferencialmente, aqueles que já atuam na Educação Básica. O Mestrado Profissional em Educação tem como área de concentração “Educação Básica” e como linhas de pesquisa “Educação Básica: gestão e planejamento” e “Práticas docentes para a Educação Básica”.

Para a seleção dos candidatos serão realizadas duas fases eliminatórias:

Fase 1 – Análise de currículos e de projetos; e



Fase 2 – Avaliação, entrevista e arguição sobre o projeto de pesquisa. O resultado deve ser divulgado até 30 de novembro.





Graduandos poderão fazer suas inscrições desde que comprovem a conclusão da graduação até a data da matrícula prevista para acontecer de 7 a 11 de fevereiro de 2022. O início do período letivo deverá ser em março de 2022.





Confira o Edital 044/2021 neste endereço.