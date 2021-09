Mestrado em Matemática abre mais de mil vagas para início em 2022

A partir desta quarta-feira, 8, até as 17h do dia 25 de outubro, professores de matemática da educação básica podem se inscrever no Profmat (Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional). As inscrições podem ser feitas por este link.

Segundo o edital (acesse), o curso será ministrado em 77 instituições, nos 26 estados e no Distrito Federal. As aulas serão semipresenciais e têm início previsto para março de 2022. A seleção será toda em 2021, com a realização do exame de acesso em 4 de dezembro. A oferta, em todo o país, se dá por uma rede de instituições coordenada pela SBM (Sociedade Brasileira de Matemática), com o apoio do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada).





Profmat - O Profmat é um dos Proeb (programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica) da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e está avaliado com nota 5. A iniciativa deve proporcionar formação matemática aprofundada e relevante, a ser aplicada na educação básica.

Proeb - O Proeb segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação para a formação continuada stricto sensu de professores ativos, além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas. Por ele são oferecidos atualmente 12 programas de pós-graduação de mestrado profissional, com mais de 15 mil alunos matriculados em 317 unidades de ensino em todo o país.