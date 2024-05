Laboratório da UEL recebe R$ 1,3 mi para pesquisar bactérias super-resistentes

Pesquisadores do Labbep (Laboratório de Bacteriologia de Peixes) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) receberam este mês investimentos da ordem de R$ 1,3 milhão para o desenvolvimento de um projeto que pretende estudar bactérias super-resistentes a antibióticos presentes em criatórios comerciais de peixes, em alimentos artesanais e nos Hospitais Veterinários. O investimento é resultado da aprovação do edital 52/2022 do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), chamada CNPq/MCTI/CT-Saúde – Ações em Ciência, Tecnologia e Inovação para o enfrentamento da Resistência Antimicrobiana (RAM).





Os recursos serão investidos em equipamentos, material de consumo e para pagamento de duas bolsas de estudos para dois pesquisadores durante 24 meses. O projeto denominado “Rede BactoRAM-Ômica no contexto de saúde única: identificação, monitoramento e caracterização genômica de bactérias multirresistentes em hospitais veterinários, em diferentes sistemas de produção de peixes e em alimentos” integra outras universidades como UFLA, UFMG, UNISA-SP, Unicentro, Unipar, Uenp, UEM, UTFPR, PUC-PR, UFG, UFNT, UFGD, Unesp Campus Jaboticabal, Univas e parceiros internacionais como a Universidade do Chile, empresa Corpavet, da Colômbia, Universidade da Califórnia e Universidade Estadual do Mississippi.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O coordenador do projeto, professor Ulisses de Pádua Pereira, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e líder do grupo de pesquisa de Bacteriologia Animal, do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UEL, explica que o projeto deverá atuar em três áreas distintas – monitoramento de bactérias resistentes a antibióticos em piscicultura; detecção da presença de microrganismos em alimentos artesanais comercializados, por exemplo, em feiras livres e os impactos dos bacilos no ambiente de hospitais veterinários.







O professor destaca que a pesquisa é importante pela relevância do conceito de saúde única, que prevê uma visão integrada que considera saúde humana, saúde animal e o meio ambiente, além dos impactos que as bactérias resistentes podem provocar em animais e pessoas. Ele explica que esses microrganismos transmitem uma série de doenças e apresentam infinitas possibilidades de transmissão.

Publicidade