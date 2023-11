Mais de 3,9 milhões de candidatos devem resolver prova do Enem neste domingo

Neste domingo (5), mais de 3,9 milhões de pessoas farão as provas do primeiro dia de aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023.



Os participantes terão cinco horas e trinta minutos para resolver as questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; língua estrangeira escolhida na inscrição (inglês ou espanhol); além de redação. Já as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias serão aplicadas no domingo seguinte, 12 de novembro.

No primeiro domingo, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. O início da aplicação ocorrerá às 13h30 e o encerramento às 19h. Os participantes que solicitaram tempo adicional e tiveram o pedido aprovado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) terão uma hora a mais para concluir as provas. O exame segue o horário de Brasília.

Os participantes podem conferir, no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, as informações referentes ao local de prova, horário de abertura e fechamento dos portões, bem como escolha da língua estrangeira, atendimento especializado e tratamento por nome social, caso tenha sido solicitado pelo participante. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão nos dias de exame.



O participante que precisar comprovar presença no exame deverá emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante. O documento deve ser impresso e apresentado ao chefe de sala no momento da identificação. O Inep não fornece comprovante de presença após a aplicação do exame.

Para acessar a sala de aplicação, é obrigatória a apresentação da via original de documento de identificação oficial com foto.

Garrafas térmicas com termômetro de temperatura são proibidas nos locais de aplicação das provas. O participante que não cumprir a regra poderá ser eliminado do exame. No momento da aplicação, não será permitido também o uso de qualquer objeto eletrônico. O participante deverá guardar esses materiais, desligados, no envelope porta-objetos, antes de entrar na sala de prova. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do estudante no local de provas.





