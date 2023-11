Reta final para o Enem: descansar o corpo e a mente é essencial para um bom resultado

A poucos dias da primeira etapa da maratona que é a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontece no próximo domingo (5), os candidatos devem ficar atentos a algumas orientações para que o sonho de uma vaga no ensino superior fique cada vez mais próximo.





Um dos pontos mais importantes é em relação ao descanso, tanto do corpo quanto da mente, que precisam estar relaxados para o dia da prova. Quanto aos estudos, a rotina deve ser mais leve e focada na retomada dos conteúdos que eles têm mais dificuldade.

Nilson Douglas Castilho, coordenador dos anos finais e do ensino médio do Colégio Marista, pontua que é fundamental que o estudo seja mais leve para evitar chegar ao dia da prova cansado.





Muitos candidatos acabam deixando para estudar na "véspera" do Enem com a justificativa de que os conteúdos vão estar mais "frescos" na memória. Ele afirma que isso é uma das piores coisas que os estudantes podem fazer nesse momento, já que ele só vai se sobrecarregar e não vai conseguir absorver os conteúdos da forma correta.

DORMIR BEM, COMER BEM E PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA





“Descansar é muito importante nesse período também. O aluno tem que descansar porque se ele não estiver o mínimo relaxado para poder fazer essa prova ele não vai ter o rendimento que ele precisa”, destaca.





Como a preparação do aluno para a prova envolve o descanso do corpo, ele precisa dormir bem, comer bem e praticar alguma atividade física. “Principalmente no dia anterior à prova, ele tem que evitar qualquer tipo de festa e evitar comer algo muito pesado para poder estar pronto para o dia seguinte”, aconselha.





