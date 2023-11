Enem: alunos afetados pelas chuvas no Paraná podem solicitar reaplicação das provas

Reta final para o Enem: descansar o corpo e a mente é essencial para um bom resultado A poucos dias da primeira etapa da maratona que é a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontece no próximo domingo (5), os candidatos devem ficar atentos a algumas orientações.



Além disso, informa que “a solicitação pode ser feita pelos inscritos do Estado do Paraná que não puderem comparecer ao local designado ou que se sintam prejudicados”, diz o texto.



O Inep vai disponibilizar, entre 13 e 17 de novembro, na página do participante, uma aba específica para que estudantes façam a solicitação e submetam pedidos para análise. "Uma vitória dos nossos estudantes que vivem nas regiões alagadas e que se preparam o ano todo para as provas, mas que, neste momento, estão fragilizados", reforça Miranda.

Descreve o ofício de número 1271324/2023/DGP-INEP ainda que o Inep vem acompanhando, em articulação com o Cebraspe, instituição aplicadora contratada para a operacionalização do Enem a situação do Paraná e demais localidades onde há incidentes ambientais.

Segundo a nota, serão analisadas as possibilidades para garantir a aplicação, considerando que os materiais de aplicação, pessoal de apoio para a aplicação, bem como os locais de prova estão disponíveis e mobilizados para garantir a aplicação do Exame nos dias 5 e 12 de novembro.



Descubra quais são as principais apostas para os temas da redação do Enem Temas ligados ao meio ambiente, saúde, tecnologia e inteligência artificial são algumas das apostas de professores para a prova de redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que será aplicada no próximo sábado (5).