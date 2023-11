Enem: estratégia ajuda a poupar tempo na prova de inglês

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma prova conhecida por trazer um grande número de questões: no total, são 180 perguntas e uma redação divididas em dois dias de prova. Por isso, é importante que os candidatos busquem formas de chegar mais rápido à resposta de algumas perguntas, o que facilita na hora de resolver as questões mais complexas e que demandam mais tempo. Na prova de inglês, duas estratégias de leitura chamadas de skimming e scanning podem ser grandes aliadas dos alunos na hora de assinalar a resposta de forma mais certeira e rápida.





Juliana Mendonça, professora de inglês do Colégio Marista, explica que a prova de língua inglesa fica dentro do caderno de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que é aplicado no primeiro dia do exame. Segundo ela, no momento da inscrição, o candidato deve optar pelo inglês ou espanhol como língua estrangeira. Já na prova, as duas opções vão estar presentes, entretanto o aluno deve ficar atento e responder somente às questões do idioma que ele escolheu.

A professora ressalta que o Enem traz um modelo mais comum de questão em língua estrangeira, que é apresentar o texto no idioma, que no caso é o inglês, e o enunciado e as alternativas em português. "Eu acredito que isso ajuda porque faz com que a pessoa tenha mais confiança, já que ela vai ter que lidar só com o conteúdo do texto [em língua inglesa] porque o enunciado [em língua portuguesa] já vai trazer a informação do que ela vai precisar buscar dentro desse texto", opina.





GÊNEROS TEXTUAIS

Na prova de inglês, a professora explica que podem aparecer diversos gêneros textuais, então a dica que ela dá é que os alunos conheçam as características dos principais tipos de gêneros na língua inglesa. Segundo ela, podem 'dar as caras' as notícias, cartoons, poemas, músicas e até mesmo gráficos e elementos visuais para que os alunos façam a interpretação.





Para ir bem, Mendonça destaca que existem algumas estratégias que os candidatos podem adotar na preparação e durante a prova. A primeira delas são os cognatos, que são palavras com uma grafia muito semelhante à língua portuguesa e que tem o mesmo significado, permitindo que o candidato tenha uma base do assunto por meios desses termos.





Na sequência, ela cita que existem duas estratégias de leitura chamadas de skimming e scanning. Segundo a professora, o skimming pode ser utilizado pelo aluno para fazer uma leitura do texto e entender qual é a ideia geral. Já o scanning pode ser utilizado para quando ele precisa procurar no texto uma informação específica, como datas, nomes e outros dados. “Por isso é importante ler o enunciado antes de ler o texto todo porque se for uma questão de achar uma informação pontual ele consegue fazer isso de forma mais ágil e fazendo melhor uso do tempo que ele tem para resolver a prova”, explica.