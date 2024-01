Ministério da Educação disponibiliza mais de 402 mil bolsas para o ProUni

O MEC (Ministério da Educação) oferece, a partir desta sexta-feira (19), 402.092 bolsas para a primeira edição de 2024 do ProUni (Programa Universidade para Todos). Deste total, 304.638 são bolsas integrais e 97.454 parciais (50%).





Segundo o MEC, a atual edição é a que apresenta maior oferta de bolsas desde o início do programa, em 2005.

Publicidade

Publicidade





A consulta pode ser feita pelos interessados por meio do portal Acesso Único de Acesso ao Ensino Superior. O site detalha as vagas por curso, turno, instituição e local. São, ao todo, 15.482 cursos de 1.028 instituições participantes do programa.





A unidade federativa com maior número de vagas disponibilizadas é São Paulo. Das 103.282 vagas ofertadas para o estado, 81.069 são de bolsas integrais e 22.213 são para bolsas parciais, com desconto de 50%.

Publicidade





Minas Gerais vem em segundo lugar - 39.640 vagas – e, depois, aparecem o Paraná (35.572 bolsas), Rio Grande do Sul (27.297) e Bahia (21.905). A lista completa de vagas ofertadas por unidades federativas foi publicada e está disponível no site do MEC.