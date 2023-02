MP dá parecer favorável a revogação de artigos da LGU por contrariar autonomia universitária

O Ministério Público do Paraná concedeu parecer favorável à Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) que questiona a LGU (Lei Geral das Universidades), aprovada no ano passado e que afeta diretamente a autonomia das IEES (Instituições Estaduais de Ensino Superior) do Paraná. A Adin ainda será apreciado pelo Órgão Especial do TJ (Tribunal de Justiça) do Paraná.

A lei, proposta pelo governador Ratinho Júnior (PSD) e aprovada pela AL (Assembleia Legislativa) do Paraná, foi questionada judicialmente no fim do ano passado por seis parlamentares do PT e um do PDT, da oposição ao governo estadual.

Os deputados ecoam entidades de classe de servidores e professores das universidades estaduais paranaenses, que consideram que a LGU fere o princípio constitucional da autonomia universitária. “No nosso entendimento, alguns pontos da LGU foram colocados de forma equivocada, como a limitação do número de contratações [de servidores e professores] e outras questões que adentam na autonomia universitária”, explica o agora deputado federal Tadeu Veneri (PT), que assina a representação com os deputados estaduais petistas Requião Filho, Arilson Chiorato, Luciana Rafagnin e professor Lemos, além de Goura (PDT).

Ao analisar a argumentação dos parlamentares, o MP concordou com parte do processo, manifestando-se pela inconstitucionalidade dos dispositivos que vinculam professores e servidores ao Sistema Estadual do Ensino Superior, sem ser diretamente a uma instituição de ensino específica; a fixação de limite de professores contratado em regime de Tide (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva; a exigência de autorização do Chefe do Executivo para concursos com vagas além da cota estabelecida pelo governo estadual; e o fechamento de cursos com baixa procura por estudantes. "Agora, espero que o Órgão Especial [do TJ] tenha o mesmo entendimento do MP", diz Veneri.



