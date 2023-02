UENP expulsa aluna que mentiu ser indígena em processo seletivo

Uma aluna do curso de administração da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) foi excluída do quadro acadêmico após a instituição descobrir que ela declarou falsamente que era indígena. A estudante se inscreveu no vestibular dos Povos Indígenas do Paraná do ano passado e apresentou documentos, assinado pelo cacique da terra indígena São Jerônimo da Serra, reconhecendo que ela seria indígena.





Passando no vestibular, ingressou neste ano na universidade no campus de Cornélio Procópio. No entanto, após o início das aulas o mesmo cacique procurou o MPF (Ministério Público Federal) junto com outras lideranças e um servidor da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) para denunciar que o documento inicial não era válido. Outro comprovante foi entregue, mostrando que a aluna, apesar de morar na terra e ser casada com um indígena, não era de nenhum povo originário e, na verdade, nasceu no interior de São Paulo.

