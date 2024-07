Alunos de universidades estaduais podem fazer disciplinas de pós da UFPR

Estudantes dos cursos de mestrado e doutorado das universidades estaduais de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste) e do Centro-Oeste (Unicentro) podem se inscrever até 31 de julho em seis disciplinas complementares ofertadas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).





As matérias abrangem conteúdos relacionados aos seguintes temas: meio ambiente, filosofias da ciência e da tecnologia, ética, escrita acadêmica em inglês e produção de gêneros acadêmicos.

Denominado de Disciplinas Transversais, o projeto de parceria entre as universidades contribui para a troca de experiências entre professores e estudantes e a melhoria contínua dos diferentes programas de pós-graduação envolvidos no projeto.





Os estudantes podem se matricular nas matérias por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da instituição à qual são vinculados. As aulas serão ministradas por professores da UFPR e por docentes convidados de universidades públicas e privadas na modalidade de ensino a distância (EaD), com encontros ao vivo e registro de presença pela plataforma Moodle, disponível depois que o aluno fizer a matrícula.

As disciplinas de Filosofias da Ciência e da Tecnologia e Escrita Acadêmica em Inglês, por exemplo, contam, respectivamente, com docentes da Unioeste e Universidade Federal de Minas Gerais, e de duas universidades americanas, Universidade de Oklahoma e Universidade do Arizona.





A primeira disciplina irá abordar as principais discussões no campo da filosofia sobre a produção científica e os reflexos dessa atividade na sociedade. Já a segunda tratará sobre técnicas fundamentais para a escrita de artigos científicos na língua inglesa, com o uso de modelos e exemplos práticos.

As demais disciplinas irão abordar os princípios legais a respeito do uso da biodiversidade brasileira em pesquisas, como conservação e uso sustentável; o estudo de conceitos que envolvem a relação da humanidade com o meio ambiente, tendo em vista a evolução de políticas ambientais, a urbanização e as mudanças climáticas; os valores éticos e discussões que envolvem a pesquisa científica e as repercussões sociais da atividade; e as técnicas de produção de textos acadêmicos, contemplando assuntos como linguagem, organização e revisão.





O coordenador de Ensino Superior na Seti, Fabiano Gonçalves, destaca a importância da iniciativa para a formação acadêmica de estudantes de programas de pós-graduação das universidades estaduais. “As disciplinas transversais viabilizam que professores que dominam uma determinada área possam oferecer essa experiência para estudantes de todo o Estado, o que integra docentes e estudantes e contribui para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Paraná”, afirma.

Ao todo, são nove disciplinas ofertadas no projeto de maneira alternada em cada um dos semestres letivos. O aproveitamento dos créditos obtidos com a realização das matérias não é automático e fica a critério do colegiado de cada programa de pós-graduação vinculado.





Serviço:

Projeto Disciplinas Transversais – 2º Semestre de 2024

Inscrições: até 31 de julho

Público: estudantes de mestrado e doutorado





UEM

Responsável: Luciane Menchon Moura (agente universitária)

Telefone: (44) 3011-4364

E-mail: [email protected]





UEPG

Responsável: Simone de Fatima Flach (diretora de pós-graduação)

Telefone: (42) 3220-3261

E-mail: [email protected]





Unicentro

Responsável: Andressa Galli (diretora de pós-graduação)

Telefone: (42) 3621-1378 / (42) 3629-8313

E-mail: [email protected]





Unioeste

Responsável: Larissa Inês Squinzani (agente universitária)

Telefone: (45) 3220-3039

E-mail: [email protected]