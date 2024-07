UEL recebe recursos para investir em acessibilidade no campus

A Universidade Estadual de Londrina irá promover novas adequações e intervenções em suas calçadas e instalar rampas de acesso e elevadores, de modo a ampliar a acessibilidade do Campus Universitário, localizado na zona oeste.





As novas reformas representam a continuidade de uma série de ações implementadas, principalmente no Calçadão da UEL, e irão envolver também locais próximos às pró-reitorias, aos centros de estudos e às bibliotecas.



A Proplan (Pró-Reitoria de Planejamento) informa que os recursos, da ordem de R$ 3 milhões, são oriundos do PIAIEES (Programa de Inclusão e Acessibilidade nas IEES) e já foram repassados pela Seti (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) à UEL por meio de projeto aprovado pelo Fundo Paraná.





O montante irá custear reformas nas calçadas e a inclusão do piso tátil em trechos próximos aos pontos de ônibus, desde a região onde estão localizadas as pró-reitorias até os centros de estudos. Parte deste valor ainda será investido na construção de rampas para cadeirantes e na aquisição de quatro elevadores e cinco plataformas elevatórias.

O projeto ainda inclui a compra de equipamentos como óculos virtuais, luvas, cadeiras adaptadas, monitores, além da respectiva sinalização e pintura.





PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025

A Proplan calcula que as adequações nas calçadas irão demandar investimentos que alcançam R$ 736 mil. A expectativa é que a contratação da empresa e o início das obras ocorram ainda no primeiro semestre de 2025.





Juntamente com a primeira obra de acessibilidade, que englobou o Calçadão da UEL, passarela do CCB (Centro de Ciências Biológicas) e rampa em “X” do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), a UEL terá investido R$ 4,7 milhões.





