Educação abre cadastro on-line de matrículas para 2022 a crianças de 4 a 6 anos

Londrina inicia, na segunda-feira (13), o cadastramento on-line para matrículas de alunos na rede municipal de ensino que irão completar 4, 5 e 6 anos até 31 de março de 2022. Neste primeiro momento, os pais e responsáveis poderão efetuar o cadastro das crianças pela internet até o dia 30 de setembro.

Continua depois da publicidade





Posteriormente, com o resultado dos encaminhamentos, eles poderão agendar visita à unidade escolar indicada para levar os documentos necessários e efetivar a matrícula. O cadastro vale exclusivamente para turmas de P4, P5 e 1º ano.

Continua depois da publicidade





De acordo com a SME (secretaria Municipal de Educação), os alunos serão matriculados em uma das 179 unidades de ensino da rede, entre escolas municipais, CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados.





Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, a previsão para essa etapa é cadastrar 15 mil estudantes, aproximadamente. “É importante reforçar que todos os alunos inseridos nessa faixa etária precisam fazer o cadastro, mesmo aqueles que já são alunos ou alunas da rede municipal, porque no formulário há a necessidade de a família indicar se a criança permanece ou não na unidade em que está matriculada. Os responsáveis devem ficar atentos quanto aos procedimentos obrigatórios ao cadastro, que serão todos pela internet, informando corretamente os dados pedidos. Nas fases seguintes, será preciso acompanhar o resultado dos encaminhamentos, fazer o agendamento e concluir a realização da matrícula de fato”, destacou.

Continua depois da publicidade





Para as matrículas de 2022, o cadastro será totalmente on-line e estará disponível na página inicial do portal da Prefeitura, por meio do qual o responsável irá declarar as informações necessárias para o encaminhamento da criança.





Para fazer o preenchimento, é importante ter as seguintes informações: número do registro de nascimento da criança, data de nascimento, RG e CPF do responsável, endereço residencial e CEP, número de matrícula da fatura de conta de luz ou água, além de, no mínimo, um contato telefônico.





Etapas seguintes





O Cadastro Matrícula 2022 é o primeiro passo do processo para uma futura matrícula. Após o preenchimento deste formulário, o responsável receberá um protocolo de consulta e aguardará o resultado do encaminhamento que estará disponível nos dias 17, 18 e 19 de novembro no link.





Depois do encaminhamento realizado, basta agendar um horário na unidade indicada, dirigir-se a mesma com os documentos exigidos em mãos e efetivar a matrícula.





A secretária de Educação reforçou que a organização para viabilizar os procedimentos é essencial para o bom funcionamento das matriculas. “O agendamento evita aglomerações de pessoas nas secretarias das escolas e também atende aos protocolos sanitários e de segurança exigidos pelos órgãos responsáveis. Vale ressaltar que o cadastro ficará disponível até o dia 30 de setembro. Após essa data, mais vagas serão oportunizadas apenas em janeiro de 2022”, ressaltou.





Para as famílias que tiverem algum impedimento ou dificuldade em realizar o cadastro on-line, basta ir até uma unidade municipal e a equipe gestora prestará o auxílio necessário. Também estarão disponíveis, para eventuais dúvidas, os contatos 3375-0235, 3375-0236 e 3375-0102 da Secretaria Municipal de Educação.