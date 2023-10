Assaí: alunas de escola estadual transformam óleo em biocombustível para modernizar transporte escolar

Um exemplo está em ação no Colégio Estadual Conselheiro Carrão, em Assaí, região Norte do Estado. Tudo começou quando a diretora Leda Koguishi inscreveu alunos num hackathon (competição de inovação) com foco em tecnologia, na qual precisavam resolver problemas reais do município, com base nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, há pouco mais de um ano.

Durante o mês de outubro a Seed-PR (Secretaria de Educação do Paraná) promove um período de conscientização ambiental, no qual colégios estaduais se unem para contribuir com um Paraná mais sustentável.





A partir dessa combinação, a equipe concebeu a ideia de reutilizar óleo de cozinha descartado e convertê-lo em biodiesel de alta qualidade – normalmente a destinação mais comum é para fazer sabão.





“Passamos por algumas mentorias aqui na cidade, ofertadas pelo hackathon da prefeitura e resolvemos trabalhar com o problema do descarte irregular do óleo. A forma de reciclagem mais utilizada é a produção de sabão, mas com algumas pesquisas encontramos uma outra forma de reciclar, dentro da escola mesmo. Depois de conversar com nosso professor mentor, conseguimos chegar na ideia desse biocombustível”, diz Pietra.

As alunas contaram com a mentoria do professor Matheus Souza, dos componentes de Física e Química do colégio, e com o apoio da UFPR (Universidade Federal do Paraná) de Jandaia do Sul, que cedeu o laboratório para que o combustível pudesse ser produzido em maior escala. O trabalho rendeu à equipe o primeiro lugar na fase final da competição.





Parecia o auge, mas após essa conquista viria outra ainda maior. No tradicional desfile de aniversário do município, que aconteceu no dia 1° de maio, as estudantes tiveram a oportunidade de ver seu projeto ganhar vida e atingir, pela primeira vez, o propósito idealizado por elas: o biodiesel feito a partir de óleo descartado foi utilizado para abastecer um dos ônibus escolares da prefeitura, que além de circular pelo desfile, funcionou durante uma semana inteira com o biocombustível.

