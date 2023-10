Inscrições para o vestibular de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da UEL terminam nesta sexta-feira

Terminam nesta sexta-feira (6) as inscrições para candidatos interessados em fazer vestibular para a mais nova graduação da UEL, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que será oferecida a partir de 2024.





A primeira turma abre com 50 vagas, sendo que as aulas serão oferecidas no período noturno.

As inscrições para o novo curso podem ser feitas, até às 17 horas, no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), e custam R$ 176,00.