Atendimento gratuito do Núcleo de Prática Jurídica da UEM retoma as atividades

O NPJ (Núcleo de Prática Jurídica) da UEM (Universidade Estadual de Maringá) retoma, nesta segunda-feira (11), o serviço de assistência jurídica (orientações) à população por meio remoto (e-mail e telefone), conforme artigo 5º da Resolução 453/2021-GRE. O contato pode ser realizado pelo telefone (44) 3011-4335 e pelo e-mail [email protected], das 7h40 às 11h40, e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira (lembrando que no feriado desta terça-feira, dia 12, o serviço é interrompido).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Cabe esclarecer que, enquanto o ensino remoto na UEM continuar, o NPJ prestará assistência jurídica (orientação), mas não judiciária (ajuizamento de novas ações, que contam com a participação dos alunos). O setor atende gratuitamente pessoas que moram no foro central da comarca da região metropolitana de Maringá, cuja renda familiar por pessoa não seja maior do que um salário mínimo.

Continua depois da publicidade





A coordenação do NPJ é da professora Maria Estela da Silva Fernandes Trintinalha, do DDP (Departamento de Direito Privado e Processual).





Além do NPJ, a UEM oferece atendimento jurídico de graça por meio do Neddij (Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude) e do Numape (Núcleo Maria da Penha).

Continua depois da publicidade





O Neddij trabalha com questões envolvendo a concretização dos interesses da criança e dos adolescentes que têm seus direitos ameaçados ou violados, e a promoção da defesa jurídica de adolescentes acusados de serem autores de atos infracionais. Exemplos de casos atendidos: guarda de menores, visitação e pensão alimentícia, adoção, tutela, emancipação, autorização judicial para casamento ou viagem.





O setor presta atendimentos remotos e gratuitos a quem mora em Maringá, Paiçandu, Doutor Camargo, Ivatuba ou Floresta, com renda familiar mensal menor do que um salário mínimo por pessoa. O serviço ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, por ligação comum ou pelo WhatsApp (44) 99929-1468, e e-mail: [email protected]. O Neddij é coordenado pela professora Amália Regina Donegá, também do DDP.





O Numape (Núcleo Maria da Penha) oferece atendimentos gratuitos, orientações e encaminhamentos de natureza jurídico-social a mulheres em situações de violência, no contexto de enfrentamento da Lei Maria da Penha.





O público alvo do projeto são mulheres com renda mensal de até três salários mínimos, que tenham bens de no máximo R$ 150 mil, residentes em Maringá. Os atendimentos remotos são prestados de segunda à sexta-feira, das 9 às 15 horas, por ligação comum ou pelo WhatsApp (44) 98408-6305 e e-mail: [email protected]. A coordenação do Numape é da professora Isadora Vier Machado, do DDP.