Especialista traz dicas para quem vai prestar o Exame da OAB no próximo dia 17 de outubro

Estudantes do último ano ou formados no curso de Direito inscritos no 33º Exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) estão perto de encarar a primeira fase da prova que será realizada no próximo dia 17 de outubro. Além da rotina de estudos, o controle da ansiedade e do estresse é determinante para o bom desempenho no exame.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a coordenadora do curso de Direito do UniCuritiba, Tanya Kozicki de Mello, para quem vem se preparando para o teste, o primeiro passo – neste momento - é diminuir a ansiedade, e garantir uma boa noite de sono na véspera do exame.

Continua depois da publicidade





Esse é o segredo que leva tantos estudantes ao sucesso, diz a professora. “A base é feita ao longo de todos os anos de formação. A preparação para a prova não é construída de uma hora para outra, é resultado dos estudos e da dedicação desde o início do curso, sempre com a orientação segura do corpo docente.”





Critérios de participação - Para participar da prova não é necessário estar formado. Estudantes matriculados no 9º ou 10º períodos do curso de Direito podem fazer o EOU (Exame de Ordem Unificado), mas mesmo aprovados, só obtêm o registro profissional após apresentar o diploma ou certidão de colação de grau e histórico escolar.

Continua depois da publicidade





As inscrições para a 33ª edição do exame já terminaram. A primeira fase da prova será agora em outubro e a segunda, em dezembro.





Organize a semana antes da prova - Mas para quem deseja aproveitar o feriado e a semana que antecede a prova para estudar mais um pouco, seguem algumas dicas da professora Tanya:





1- Distribua adequadamente o tempo e defina prioridades;





2- Elabore um plano de estudos e tenha disciplina e foco para colocá-lo em prática;





3- Não deixar para estudar na última hora. A pressão e a ansiedade podem ser atenuadas se a preparação for distribuída ao longo da graduação, o que vai trazer mais segurança e tranquilidade;





4- Consulte provas anteriores para ter familiaridade de como os temas são abordados;





5- Vale a pena participar de maratonas de dicas e ouvir as sugestões dos professores do curso, que podem tranquilizar os examinandos;





6- Inclua na agenda um momento de descanso.