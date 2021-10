Aulão Paraná apresenta vestibular da UEL para estudantes do Núcleo Regional de Londrina

O NRE (Núcleo Regional de Educação) de Londrina organizou nesta semana a segunda edição do Aulão Paraná, projeto da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte em parceria com a Seti (Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), que tem como objetivo aprimorar as condições de acesso ao Ensino Superior por meio da divulgação de concursos vestibulares e aproximar a Educação Básica do ensino das universidades públicas estaduais.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Nesta edição, o Aulão Paraná foi feito no Teatro Padre José Zanelli, em Ibiporã, e contou com a presença de 300 alunos da 3ª Série do Ensino Médio, professores(as) e diretores(a) da região. A UEL (Universidade Estadual de Londrina) apresentou uma feira de cursos compacta e falou sobre o concurso vestibular 2022, cujas inscrições se encerram no próximo dia 03/11.

Continua depois da publicidade





Na sequência aconteceram os aulões, que foram todos transmitidos ao vivo para quem não pode estar presente fisicamente. O evento foi mais uma oportunidade para os estudantes conhecerem sobre os cursos da UEL, esclarecerem dúvidas sobre o vestibular e pensarem no futuro.





Demais aulões – A 1ª edição do Aulão Paraná aconteceu no último dia 19, em Maringá. O Núcleo Regional de Educação de Maringá foi o anfitrião da primeira edição, que contou com a participação da UEM (Universidade Estadual de Maringá). A instituição fez uma exposição institucional sobre os cursos ofertados e também sobre o vestibular de 2022.

Continua depois da publicidade





As aulas foram de Geografia, Química, Biologia, Arte, Literatura e Física para 500 alunos da 3ª Série do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, dos Núcleos Regionais de Educação de Maringá e de Apucarana. Foi um importante momento para os estudantes conhecerem mais sobre os cursos superiores, possíveis carreiras e o vestibular.





Até o fim do ano letivo novos aulões estão previstos. Em novembro deve ocorrer uma edição em Ponta Grossa e, em dezembro, em Guarapuava.





Presenças – O evento da semana contou com a presença do prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira; do coordenador de Articulação Acadêmica da Diretoria de Educação da Seed-PR, Prof. Marlon de Campos Mateus; da pró-reitora de Graduação da UEL, Profa. Dra. Marta Regina Gimenez Favaro; da coordenadora da Cops/UEL, Profa. Dra. Sandra Garcia; e da chefe do NRE Londrina, Jéssica Pieri.