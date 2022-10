Biblioteca Móvel Ambiental leva conscientização a alunos de escolas públicas de Londrina

O projeto “Biblioteca Móvel Ambiental” de Londrina, uma parceria entre a Viação Garcia e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está de volta. Em outubro, a empresa providenciou uma nova envelopagem para o ônibus, recebendo os alunos com design inspirado na temática do projeto.





Jaguatiricas, macacos prego, tartarugas e símbolos da flora regional, como as araucárias, decoram e dão cores ao ônibus destinado pela empresa ao projeto educacional. O ônibus é adaptado em formato de sala de aula, com decoração lúdica e atrativa para palestras, bate-papo e aulas informais sobre temas como conservação da natureza, bem-estar animal, arborização urbana, destinação correta de resíduos e também a respeito dos principais espaços de preservação do município, como parques e lagos.

Publicidade

Publicidade





Após a pausa forçada em razão da pandemia em 2020 e 2021, o projeto “Biblioteca Móvel Ambiental” foi retomado em Londrina no mês de junho deste ano. A parceria da Viação Garcia com a Secretaria Municipal de Ambiente, firmada em 2010 e que já alcançou mais de 70 mil crianças, busca levar informação e conscientização ambiental a alunos de 2 a 10 anos de escolas públicas e particulares do município, sem qualquer custo para os estabelecimentos de ensino.





A gerente de educação ambiental da Sema, Lidiani Isidoro, diz que desde a retomada do projeto, em junho deste ano, foram atendidas cerca de 700 crianças, com grande número de agendamentos até o final do ano. “Nossa expectativa é de uma média de 300 crianças alcançadas ao mês”, afirma a diretora, acrescentando que professoras ministram palestras e respondem às dúvidas das crianças.

Publicidade

Publicidade





“Consideramos muito importante o trabalho de educação ambiental e temos grande orgulho de apoiar este programa que já atendeu milhares de crianças e vai continuar formando cidadãos mais conscientes”, afirma o diretor vice-presidente do Grupo Garcia / Brasil Sul, Estefano Boiko Jr.





As escolas em Londrina, públicas e privadas, que desejarem receber a “Biblioteca Móvel Ambiental” devem procurar a Secretaria de Meio Ambiente, preencher um formulário e agendar a visita sem qualquer custo.

Publicidade

Confira a agenda da Biblioteca Móvel até o final do ano:

Publicidade





31/10 - 14h – Biblioteca Móvel Ambiental - Escola Municipal David Dequech (2 turmas de 25 alunos e 2 turmas de 16 alunos – 1ª série/6 anos)

Publicidade





1/11 - às 09h – Biblioteca Móvel Ambiental - Escola Municipal David Dequech (2 turmas de 25 alunos e 1 turma de 16 alunos – 1ª série/6 anos)





6/11 - às 16h00 - Biblioteca Móvel - Unimed Inspira Cultura (Aterro do Lago Igapó 2)





9/11 - às 14h- Biblioteca Móvel Ambiental - Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos





10/11 - às 9h - Biblioteca Móvel Ambiental e Palestra Ilusão das Águas – Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos