Celepar abre nesta segunda inscrições para concurso; salários chegam a R$ 8,7 mil

A Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) abriu, nesta segunda-feira (15), as incrições para o concurso público na unidade, que procura um advogado júnior e outro pleno, com salários de R$ 6.138 e R$ 8.707, respectivamente.

Continua depois da publicidade





Os dois selecionados terão carga horária semanal de 40 horas. A taxa para participar do certame é de R$ 120,00. Os inscritos deverão estar regulamentos na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).







A prova acontecerá no dia 9 de outubro e o resultado será anunciado em 16 de dezembro. Veja mais informações no resumo abaixo ou acesse o edital do concurso.







Orgão: Celepar

Vagas: 2

Taxa: R$ 120,00

Cargo: advogado

Áreas de atuação: Judiciária/ Jurídica

Escolaridade: Ensino Superior

Salário: de R$ 6.138,00 a R$ 8.707,00

Organizadora: Instituto Access

Inscrições: de 15 de agosto a 14 de setembro pelo site.

Continua depois da publicidade





Com informações de JC Concursos.







*Com revisão de Luís Fernando Wiltemburg