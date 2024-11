Cianorte anuncia concurso para guarda municipal com salário de R$ 2,9 mil

As inscrições para o concurso público da prefeitura de Cianorte, no noroeste do Paraná, serão abertas no dia 14 de novembro. O certame prevê 8 vagas imediatas para o cargo de guarda civil municipal. O salário previsto é de 2.992,80.





De acordo com o edital, os interessados em participar do concurso devem ter o ensino médio completo e carteira nacional de habilitação na categoria AB 4. Os aprovados trabalharão 40 horas por semana.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A taxa para participar do certame é de R$ 70. As Inscrições poderão ser feitas de 14 de novembro a 16 de dezembro no site da banca organizadora. Para mais informações, acesso o edital.