Prefeitura de Guaíra abre 54 vagas em concurso público; salários chegam a R$ 8,4 mil

Estão abertas as inscrições para o concurso público na prefeitura de Guaíra, no oeste do Paraná. O certame prevê 54 vagas imediatas para diversos cargos, além da formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1,4 mil a R$ 8,4 mil.





Há oportunidades para agente comunitário de endemias, agente comunitário de saúde, assistente administrativo escolar, assistente social, cirurgião dentista, educador físico, engenheiro elétrico, fonoaudiólogo, merendeira, professor, técnico ambiental, técnico de enfermagem e diversas outras. O maior salário oferecido é para a função de engenheiro elétrico e engenheiro agrônomo, com remuneração de R$ 8.427,67.

As taxas variam de R$ 50 a R$ 120, a depender se o candidato tem o ensino fundamental, médio/técnico ou superior. As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (7) no site da banca organizadora, o Instituto Social Univita. Para mais informações, acesso o edital.