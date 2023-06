Com apoio da UEL, governo do Paraná amplia apoio psicológico em colégios do estado

Em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), o governo do Paraná vai disponibilizar cerca de 200 profissionais da psicologia para atuarem, dentro dos próximos meses, no atendimento às comunidades escolares de todo o estado. As ações começarão pelo Colégio Estadual Helena Kolody, de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), onde um ato de violência impactou de forma drástica a comunidade escolar e toda a sociedade nesta segunda-feira (19).





Com as aulas suspensas até a próxima segunda-feira (26) a escola receberá profissionais capacitados para atendimento dos alunos, professores, colaboradores e pais já a partir desta quinta-feira (22). O objetivo é criar uma rede de apoio e prestar suporte emocional diante da gravidade dos acontecimentos.

Capacitados para lidar com estas e outras questões, principalmente entre jovens em idade escolar, os psicólogos desempenham papel fundamental para o bem-estar emocional e desenvolvimento cognitivo e social. Ao oferecer suporte psicológico, esses profissionais trabalham no enfrentamento aos desafios pessoais, acadêmicos e sociais, fornecendo espaço seguro para que a comunidade escolar expresse seus sentimentos e preocupações.





Para o secretário da educação, Roni Miranda, tal apoio se mostra fundamental no dia a dia das escolas. “O acesso a tal suporte nas escolas da rede estadual tem mudado significativamente a rotina dos alunos, proporcionando melhor compreensão das emoções, ensinando habilidades de gerenciamento de estresse e oferecendo estratégias para lidar com adversidades”, afirma.

Por isso, segundo o secretário, a exemplo de programas como o Escola Escuta e Bem Cuidar (que prestam suporte emocional à comunidade escolar), novas medidas serão implementadas para apoiar de forma ainda maior alunos, colaboradores e professores.





“A presença de psicólogos nas escolas também pode contribuir para a prevenção e detecção precoce de problemas de saúde mental, promovendo um ambiente escolar mais saudável e acolhedor para todos”, completa Miranda.







