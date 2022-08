Começa prazo para comprovar informações do ProUni

Inicia nesta segunda-feira (15) o período para comprovação de informações da primeira chamada dos candidatos pré-selecionados para uma bolsa de estudos do Prouni (Programa Universidade para Todos).

Continua depois da publicidade





Os escolhidos têm até 24 de agosto para comparecer, de forma virtual ou presencial, às respectivas instituições para quais foram pré-selecionadas, e apresentar toda a documentação para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. O resultado da primeira chamada do Prouni está disponível no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.





De acordo com o MEC (Ministério da Educação), o resultado da segunda chamada deve estar disponível em 29 de agosto, mesma data em que começa o período de comprovação de informações, que segue até 8 de setembro. Caso não seja selecionado em nenhuma das chamadas, o candidato pode ainda manifestar interesse na lista de espera nos dias 13 e 14 de setembro e aguardar a divulgação do resultado, em 17 de setembro. Quem for pré-selecionado, passa para a fase de comprovação de informações, de 19 a 23 de setembro.