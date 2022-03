Comissão Eleitoral formaliza chapas de candidados à reitoria da UEL e agenda datas de debates

As eleições para a reitoria da UEL serão feitas, em primeiro turno, no dia 12 de abril e, em segundo turno, 27 de abril. A votação será on-line e pela plataforma SAELE. Podem votar estudantes, professores e agentes universitários, nos portais do Servidor e Estudante. O acesso será por senha pessoal. Mais informações podem ser obtidas na página da Comissão Eleitoral.

Debates

O primeiro debate entre os quatro candidatos será na próxima quarta-feira (30), às 9h, no Anfiteatro Cyro Grossi, no CCB (Centro de Ciências Biológicas). Na ocasião, os representantes das quatro chapas concorrentes poderão apresentar suas propostas ao público, na primeira das três oportunidades de encontro entre a comunidade universitária e os candidatos.





Os outros dois debates foram agendados para os dias 6 de abril, às 19 horas, no Anfiteatro Maior do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas), e 8 de abril, às 9 horas, no Anfiteatro Dr. Luiz Carlos Coelho Jeolás, no HU (Hospital Universitário). Segundo a presidente da Comissão Eleitoral, Eliana Silicz Bueno, as regras do debate serão definidas em reunião na manhã desta sexta-feira (25).