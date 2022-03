Tiroteio dentro de shopping de Londrina deixa um morto

Um tiroteio na manhã desta quinta-feira (24), deixa um morto e uma pessoa ferida no shopping Catuaí, região sul de Londrina. Conforme testemunhas no local, um casal de clientes estava na praça de alimentação do shopping e por volta das 10h30 um homem armado teria entrado local e atirado contra o casal. Testemunhas apontam que aproximadamente cinco tiros foram disparados e atingiram o homem que teria morrido na hora e outro tiro atingiu de raspão a mulher. As equipes da Folha já estão no local e trazem mais informações em instantes.



