Concurseiros, editais abertos anunciam vagas em várias áreas

Edital aberto é sinônimo de perspectivas para quem almeja uma vaga de trabalho. Os concursos públicos consagram-se na busca por uma oportunidade de trabalho em razão dos benefícios, estabilidade e proposta de trabalho e condições oferecidas para o candidato.

Alinhar os conhecimentos com o que pede a prova é um requisito básico e a atenção ao edital e a todos os seus tópicos é o ponto de partida para iniciar bem o preparo. Assim, estudar é necessário, assim como criar um ambiente favorável aos momentos de concentração e retenção da informação.

Importante destacar que a imersão nos concursos é também um investimento pessoal e independentemente do momento em que a aprovação chegue, somar aprendizado nunca é demais. Manter uma rotina de exercícios físicos é também uma recomendação positiva para quem busca o equilíbrio físico e mental. Caminhadas leves e exercícios de solo que podem ser feitos até mesmo em casa contribuem para manter-se ativo.





A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) apresenta seis vagas com vencimentos de até R$ 4.180,66, mais adicionais. As novas vagas são para técnico-administrativos por meio da publicação do edital nº 001/2022-CPCP-TAE, que apresenta um total de seis vagas à espera de preenchimento. Há chances efetivas para Administrador (1 vaga), Analista de Tecnologia da Informação (1 vaga), Engenheiro Químico (1 vaga), Médico (1 vaga), Técnico Desportivo (1 vaga) e Técnico de Laboratório/Biologia (1 vaga).







