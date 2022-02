Hemocentro de Londrina incentiva doação de sangue antes do Carnaval

A direção do Hemocentro Regional de Londrina convida a comunidade a doar sangue na semana anterior ao Carnaval (1º de março), já que o estoque de bolsas está baixo e o feriado é um período com poucos doadores. Para doar é necessário agendar uma data neste link .

Redução de doadores





Nos dois últimos anos, o estoque de bolsas de sangue do Hemocentro do HU (Hospital Universitário) diminuiu consideravelmente. Foram coletadas 1.115 unidades por mês, 15% a menos do que as médias apresentadas em anos anteriores. As doações são usadas para o atendimento de pacientes em urgência e emergência, principalmente, em cirurgias, transfusões, transplantes e demais tratamentos clínicos.