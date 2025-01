Concurso do Ibama terá 460 vagas e salário inicial de R$ 9.994

O edital do novo concurso público do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) foi publicado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), banca responsável pela seleção, com 460 vagas e formação de cadastro reserva.





As vagas são exclusivas para cargos de nível superior e os salários iniciais são de R$ 9.994,60, com jornada semanal de 40 horas. Todas as vagas são para o cargo de analista, com 130 para aqueles que trabalharão com a área administrativa e 330 para o setor ambiental.





As inscrições poderão ser feitas a partir das 10h do dia 30 de janeiro até as 18h de 18 de fevereiro, por meio do site do Cesbraspe. As taxas de inscrição serão de R$ 95.





O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 20 de fevereiro. Para pedir a isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá enviar documentos para comprovar que está inscrito no CadÚnico (cadastro do governo federal) ou que é doador de medula óssea.





Segundo a banca, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% deverão ser preenchidas por candidatos negros.





QUAIS SÃO AS VAGAS?





Para concorrer aos cargos de analista (administrativo e ambiental), os participantes devem apresentar diploma de conclusão de graduação em nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação).





A remuneração inicial é de R$ 9.994,60 com possibilidade de percepção da Gratificação de Qualificação (GQ I Especialização: R$ 464,00 ou GQ II Mestrado: R$ 922,00 ou GQ III Doutorado: R$ 1.387,00).





Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, avalia que o novo certame é uma boa oportunidade para quem já está se preparando para outras provas."Quem já estava se preparando para o ICMBio, que foi prorrogado, pode já aproveitar o ritmo e continuar para o Ibama. As provas terão uma semana de distância, entre o final de março e início de abril", afirma.





É importante, no entanto, que os candidatos se atentem para as particularidades de cada uma das seleções, principalmente com relação às questões de conhecimento básico.





COMO SERÁ O CONCURSO?





A seleção contará com a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.





PROVA/TIPO - ÁREA DE CONHECIMENTO - NÚMERO DE ITENS





Objetiva - Conhecimentos básicos - 50

Objetiva - Conhecimentos específicos - 70





As provas objetivas valerão, ao todo, 120 pontos com a duração de 4 horas e 30 minutos. A prova discursiva valerá 20 pontos e consistirá em uma redação de até 30 linhas.





A avaliação de títulos valerá dez pontos e será possível apresentar:





- Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado relacionado ao cargo/tema a que concorre

- Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado relacionado ao cargo/tema a que concorre

- Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a relacionado ao cargo/tema a que concorre

- Exercício de atividade autônoma ou profissional de nível superior na Administração Pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções relacionada ao cargo/tema a que concorre





CRONOGRAMA DO CONCURSO





Atividade - Datas previstas





Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição - das 10h do dia 30 de janeiro até 18h do dia 5 de fevereiro





Período de solicitação de inscrição - das 10h do dia 30 de janeiro até 18h do dia 18 de fevereiro





Data final para o pagamento da taxa de inscrição - 20 de fevereiro





Aplicação das provas objetivas e discursiva - 6 de abril





Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas - das 19h do dia 8 de abril até 18h do dia 10 abril





Prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão de respostas da prova discursiva - das 10h do dia 9 de abril até 18h do dia 10 abril





Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas - 11 de abril





Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva - 7 de maio