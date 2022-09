Faculdade abre concurso com bolsas de estudo para alunos de Londrina e região

Alunos do último ano do ensino médio de colégios públicos e particulares podem ganhar bolsas de estudos para fazer faculdade na UniFil (Centro Universitário Filadélfia). O 15º Concurso Oportunidade está com inscrições abertas para estudantes de Londrina, Cambé, Rolândia, Ibiporã e Sertanópolis, com participação gratuita e sem limite de concorrentes. A prova será no dia 9 de outubro.



Cada escola deve ter no mínimo 10 inscritos e a disputa será entre os estudantes da mesma instituição. Para cada colégio público, a UniFil premia o primeiro colocado com bolsa de 100% e segundo e terceiro lugares com 50% de desconto na mensalidade durante toda a graduação. Para cada colégio particular, são duas bolsas de 50% para os dois primeiros colocados.



Os premiados podem escolher qualquer curso de graduação nas modalidades presencial ou EaD (Educação à Distância). Para concorrer às bolsas, os estudantes precisam alcançar média igual ou superior a 60 pontos na prova (30 questões de conhecimentos gerais e 20 de língua portuguesa) e na redação (dissertação). A duração é de quatro horas, das 9 às 13 horas.



Desde a primeira edição em 2008, a UniFil já proporcionou o acesso ao ensino superior de qualidade a mais de 1.700 jovens selecionados no Concurso Oportunidade. "A intenção é valorizar os bons alunos. Como reconhecimento à dedicação aos estudos, premiamos com bolsas e abrimos as portas para um futuro promissor", diz o reitor Eleazar Ferreira.