Reforma do CEI Tia Maria Júlia na Vila Nova é finalizada pela Prefeitura de Londrina

Nesta quinta-feira (8) a reforma do CEI (Centro de Educação Infantil) Tia Maria Júlia, que fica na Rua javari, 340, na Vila Nova (centro), foi entregue pelo prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza de Moraes.







A creche recebeu R$ 150 mil para execução de diversas melhorias, como troca das portas, das fechaduras e do corrimão; instalação do guarda-corpo; realização da pintura das salas e do piso, onde foram feitos desenhos infantis; substituição das telhas de cerâmica por telhas Eternit, com reforço de madeira; substituição da textura das paredes por massa corrida e a instalação de novos rufos e calhas.

Publicidade

Publicidade





A empresa responsável pelas obras foi a ILHE Construção Civil Ltda, que venceu o chamamento público.







A presidente da instituição que mantém o serviço, Ilda Maria Maranho Hey, da Serviço de Obras Sociais de Londrina, explicou que está no local desde 6 de abril de 1968, quando iniciaram os trabalhos com 27 crianças moradoras de assentamentos da região. “Esse lugar faz parte da minha vida. Então, tenho muita gratidão e fico emocionada, porque lembro de quando começamos”, contou.







Ao todo, a creche atende 26 alunos do C2 ao C3 e conta com oito funcionários. Para tanto, recebe anualmente pouco mais de R$ 200 mil para executar o serviço.