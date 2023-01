Confira cinco dicas de atividades para entreter as crianças nas férias

As férias escolares ainda estão a todo vapor. Além de ser um período de descanso para as crianças, o começo do ano possibilita momentos de diversão, aprendizagem e interação com o meio familiar. No entanto, depois de tanto tempo, podem faltar ideias para entreter as crianças em um período tão longo

Confira cinco atividades de materiais produzidos em casa de maneira natural:





Massinha de modelar caseira: você irá precisar de 1 xícara de farinha de trigo, 1/4 xícara de sal, 1/4 xícara de água, 1 pacote de suco, corante ou tinta guache de sua preferência. É só misturar bem os ingredientes, amassar durante alguns minutos e começar a brincadeira.

Publicidade





Tinta com elementos naturais: misturar água, cola branca e o ingrediente natural para a cor que deseja (urucum, açafrão, pó de café) após o uso, cúrcuma, depois é só deixar a criatividade fluir em suas pinturas.





Areia da lua: será necessário 6 xícaras de areia, 3 xícaras de amido de milho, 1 e 1/2 xícara de água gelada, corantes diversos. Misture bastante água com amido de milho, acrescente a areia aos poucos, sove bem trabalhando com as mãos, separe a massa em porções e finalize tingindo com o corante. Além do desenvolvimento da coordenação motora fina, as brincadeiras com areia incentivam o desenvolvimento do lúdico por meio da manipulação.





Argila caseira: 1 copo de amido de milho, 1 copo de cola, 2 colheres de vinagre, 2 colheres de óleo. Misture bem os ingredientes, coloque entre 15 a 30 segundos no micro-ondas, mexa bem, depois volte ao micro-ondas pelo mesmo tempo, adicione mais amido até a massa não ficar grudenta, sove bem a massa. Modele suas criações, espere secar e depois é só decorar de maneira bem criativa.





Bandejas sensoriais com elementos naturais: ao dar uma volta pela quadra ou ao ir ao parque, colete com a criança vários elementos como areia, folhas, pedras, gravetos, pétalas de flores. Em uma bandeja, a criatividade aflora montando paisagens, pessoas, animais e outros elementos que podem ser utilizados nas brincadeiras.