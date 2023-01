Biblioteca Infantil de Londrina oferece atividades gratuitas para crianças de férias

A partir desta quarta-feira (18), a Biblioteca Infantil de Londrina (Praça 1º de Maio, 110, Centro) oferece uma série de atividades gratuitas de férias para crianças, compostas por contações de histórias seguidas de oficinas criativas.





Voltadas principalmente a crianças com idade entre 5 e 12 anos, as ações serão conduzidas pela professora e mediadora Renata Suzue Ogata, sempre em dois horários diários, às 9h e às 14h30, com aproximadamente uma hora e meia de duração.

Cada sessão oferecerá cerca de 20 vagas, e os pais ou responsáveis devem ligar para o telefone (43) 3371-6603 para fazer as inscrições previamente. Além disso, é necessário que os participantes levem os materiais que serão utilizados durante as oficinas.

Conforme a diretora de Bibliotecas da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), Leda Araújo, o objetivo da iniciativa é proporcionar às crianças a oportunidade de conhecer a Biblioteca Infantil. Ela destacou que essa é a época ideal para a ação, pois nesse período as crianças ainda estão de férias e já passaram pelas festas e viagens de fim de ano.





“Durante as contações de histórias e oficinas, as crianças vão brincar com os livros, desenvolvendo sua oralidade, capacidade de atenção, coordenação motora, criatividade e imaginação, assim como vão socializar e interagir com os outros participantes. Ou seja, é uma atividade voltada à humanização e ao acesso à cultura. Além disso, queremos que elas passem a conhecer a biblioteca e que o livro seja inserido no seu cotidiano, e inclusive esperamos que os pais e responsáveis levem as crianças, depois da oficina, para fazer sua carteirinha e quem sabe emprestar um livro”, salientou Araújo.

