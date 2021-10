Curso de extensão online e gratuito da UEL ensina temas da Astrobiologia

O Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) e a UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio da Proex (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade) promovem, entre os dias 18 de outubro e 29 de novembro, das 19 às 22 horas, um curso de extensão em Astrobiologia.

Com o objetivo de apresentar temas atualizados sobre a Astrobiologia, o curso terá palestras com profissionais de instituições nacionais e internacionais. O evento será feito de forma remota, via plataforma Google Meet, e é aberto para a comunidade interna e externa.

Em 15 dias de curso, os palestrantes irão abordar temas como a origem e evolução estelar, buracos negros, origem do Sistema Solar, evolução da Humanidade, cometas, entre outros. De acordo com um dos organizadores do evento, o coordenador do Gedal, Miguel Fernando Moreno, o curso pretende atender uma grande demanda que a associação possui com relação aos temas da Astrobiologia.





“As pessoas sempre demonstram grande fascínio pela busca de vida fora da Terra, o que é abordado nesse curso de forma bem didática e completa”, afirmou Moreno. O curso conta com o apoio da Revista AstroNova, da Blue Marble Space Institute of Science e da Revista Brasileira de Astrobiologia.

Inscrições – As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 15 de outubro na página de Eventos da UEL – acesse aqui. Aos participantes, será emitido certificado com carga horária total de 45 horas. Confira neste link a programação completa.





O Gedal é uma associação civil sem fins lucrativos, ativa desde 1999 e devidamente legalizada em 2001. Tendo a proposta de trazer a democratização do acesso à Astronomia para a sociedade londrinense, promove atividades, encontros e apresentação de projetos sobre o tema.





O intuito do grupo é unir pessoas que possuem interesse em torno da Astronomia e suas ciências correlatas. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas através do e-mail [email protected].