Especializações gratuitas são oferecidas em plataforma da Ambev

Na pandemia, uma das saídas para seguir conquistando conhecimento foi, sem dúvidas, fazer cursos online e gratuitos. São diversas opções que podem ser encontradas através de rápidas pesquisas no Google. Agora, uma das maiores multinacionais de cervejas do país, a Ambev, está oferecendo cursos para o público externo através de sua plataforma corporativa.

São 94 cursos gratuitos com certificado que abordam temas como Marketing, Inovação e Desenvolvimento Pessoal. Os interessados podem acessar os conteúdos através da “Ambev On”, universidade corporativa que está com acesso aberto para o público externo. Para ter acesso às atividades gratuitas, é necessário fazer o cadastro gratuito na plataforma: https://ambevon.skore.io/login.

Os cursos gratuitos da Ambev On podem ser acessados pelas redes sociais da empresa, como o Youtube (acesse aqui), que disponibiliza lives toda semana. Com aprendizagem rápida, em média 16 minutos, a instituição oferece cursos em Gestão de Orçamento, Inteligência Emocional, Saúde Mental, Power BI, Transformação Digital e Métodos Ágeis. Os alunos podem conferir os cursos concluídos, a quantidade de módulos de capacitação na plataforma e solicitar o certificado, na aba “Meus certificados”.

Há conteúdos em diversos formatos, como audiovisuais, texto ou podcasts sobre as mais diversas demandas detectadas pelo público externo, como o universo cervejeiro, preparo dos processos seletivos, gestão de negócios no varejo e de bares e restaurantes, entre outros. Todas as atividades terão curadoria da Ambev e contarão com especialistas no tema.





