Curso técnico de auxiliar de cozinha em Londrina está com inscrições abertas

Quem desejar aprender um novo ofício tem a oportunidade de cursar uma formação completa do Senac (Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial) em uma das áreas mais procuradas pelo mercado: a gastronomia. Estão abertas as inscrições para o curso técnico de auxiliar de cozinha em Londrina e os interessados devem se candidatar pelo site da SMTER (secretaria do Trabalho, Emprego e Renda), no portal da Prefeitura. A ordem de inscrição é um dos critérios de seleção.





As aulas serão presenciais, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, e serão de 11 de setembro de 2023 a 24 de janeiro de 2024. O curso será na unidade da zona norte do Senac, na rua Cegonha, 100.

Para participar é preciso ter ao menos 16 anos e ter cursado até o 6º ano do Ensino Fundamental. A qualificação não tem custo para o trabalhador devido ao investimento do Senac e do poder público, por meio da Setr (secretaria Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda), e apoio da SMTER.





O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, destaca a qualidade da formação. “Ter um parceiro tão renomado e com excelência em qualificação executando as formações como o Senac é garantir um ensino de qualidade e abrir as portas para quem fizer esse curso. Esse é um certificado de muito peso e que é encarado pelas empresas como um grande diferencial na hora de fazer a seleção dos profissionais”, diz.





Santos agradeceu a confiança do Senac na Secretaria do Trabalho. “Saber que o Sistema S tem a Secretaria como referência para fazer a informação das capacitações chegar aos trabalhadores é uma grande honra. Nossa função é ser essa ponte e aproximar os londrinenses das oportunidades. Sempre que precisarem, estaremos à disposição para potencializar as ações do Senac”, comenta.