Encerra nesta segunda prazo para inscrições em processo seletivo para professor temporário com salário de R$ 2.792,20

Encerra às 16h desta segunda-feira (28) as inscrições do processo seletivo da SME (Secretaria Municipal da Educação) de Curitiba. A seleção vai preencher 256 vagas temporárias para o cargo de professor de educação infantil, com 13 vagas reservadas a PcDs (Pessoas com Deficiência) e 26 para negros e indígenas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Interessados em concorrer a uma das ofertas devem possuir ensino médio completo com magistério, ensino médio completo acrescido de pós-médio em magistério ou graduação em Licenciatura e/ou Pedagogia. O salário inicial do professor de educação infantil é de R$ 2.792,20 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade









Vagas: 256

Taxa: não definido

Cargo: professor

Área de atuação: Educação

Escolaridade: ensino médio, snsino superior

Salário: De R$ 2.792,20

Cidade: Curitiba (PR)

Inscrições: pelo site.







Com informações de JC Concursos.

Continua depois da publicidade





*Sob supervisão de Fernanda Circhia.