Enem 2021: nutricionista indica alimentos que dão energia para a prova

Mais que uma prova para medir o conhecimento, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que começa a ser aplicado neste domingo (21), representa a oportunidade para milhões de estudantes brasileiros de realizarem o sonho de cursar uma graduação.

Além da preparação com a rotina de estudos, cuidar da alimentação pré-prova pode contribuir para um bom desempenho no exame. Em momentos de muita pressão, como o Enem 2021, é natural que nosso corpo responda por meio do sistema digestivo.

Como ninguém deseja uma indisposição justamente no dia de uma das provas mais importantes para os estudantes, o ideal é selecionar muito bem os alimentos para evitar algum desconforto que atrapalhe o desempenho do candidato durante o exame.





A recomendação é da professora Paula Pens Alves, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera. A profissional aconselha que o primeiro passo para se sair bem diante dos outros candidatos é fazer uma alimentação balanceada durante a semana e no dia da prova. Como o exame dura, em média, cinco horas, o ideal é tirar o dia anterior para atividades de lazer e alimentar-se bem.





Ela acrescenta ainda que, antes da prova, o candidato deve buscar uma refeição rica em proteínas, carboidratos complexos e minerais e respeitar os horários para se alimentar.

"Para quem optar em fazer refeições maiores, o ideal é que ela seja feita em até 3 horas antes da prova. Já para aqueles que estão mais próximos do horário do fechamento dos portões, a dica é fazer um lanche rápido como frutas, biscoitos com fibras e barras de cereais sem açúcar, por exemplo", recomenda.





Paula também destaca que a quantidade de alimentos a serem levados deve ser equilibrada e leve: "Na hora do exame, é sugerido levar frutas, mix de castanhas e até mesmo um sanduíche mais leve com vegetais e consumir a cada 1 hora. A água não deve ser deixada de lado, 250 ml a cada 30 minutos para hidratar. E evite alimentos com alto teor de açúcar, pois eles podem atrapalhar a atenção e no desempenho do candidato e concentração", explica.





Confira outras dicas de alimentos para levar durante os dias do exame:





- durante o Enem, o recomendável é levar água e fugir das gorduras e frituras, pois alimentos muito gordurosos retardam o esvaziamento gástrico e dão sono, prejudicando a leitura e interpretação dos enunciados;





- sucos energizantes, como o de mamão com laranja, também são uma boa pedida. Já o café é muito bom para nos deixar atentos, mas causa dependência e pode ocasionar insônia, intolerância alimentar, hiperatividade, falta de concentração, entre outras coisas. O ideal é consumir 2 xícaras pequenas por dia;





- outras opções interessantes e práticas são barras de cereais, frutas com casca ou já picadas – como banana e maçã que estejam em potes transparentes – e castanhas como a de caju;





- o clássico chocolate pode ser uma opção, mas priorize os mais amargos, com maior quantidade de cacau e menos açúcar que os tradicionais;





- outra questão é a temperatura dos alimentos: o calor pode ser inimigo. Por isso, é importante evitar itens como iogurtes ou outras bebidas com leite;





- e por fim, o mais importante: não faça a prova de estômago vazio.