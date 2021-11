Projeto Literatura na Biblioteca apresenta “O Vendedor de Passados”

Na segunda-feira da próxima semana (29), às 18h30, o projeto Literatura na Biblioteca realizará a oitava palestra do ano. O livro discutido será “O Vendedor de Passados”, do autor José Eduardo Agualusa. A apresentação será feita virtualmente, em decorrência da pandemia de Covid-19, e será ministrada pela professora de Estudos Literários, Cláudia Rio Doce. A ação é gratuita, sem a necessidade de inscrição prévia. Ela poderá ser assistida no canal oficial das Bibliotecas Públicas de Londrina no YouTube.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O projeto Literatura na Biblioteca é o resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, através da Diretoria de Bibliotecas, com o Departamento de Pós-Graduação em Letras da UEL (Universidade Estadual de Londrina). As apresentações são feitas pelos profissionais da área de Estudos Literários e visam debater as obras literárias solicitadas nos vestibulares da instituição.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Estamos levando conhecimento útil para os vestibulandos e interessados de forma gratuita. O Literatura na Biblioteca dá aos jovens a oportunidade de ter toda essa informação sendo apresentada por professores conceituados e de forma acessível”, afirmou a coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão, da Secretaria Municipal de Cultura, Tatiane Batista dos Santos.





A obra “O Vendedor de Passados”, publicada originalmente em 2004, conta a história de Félix Ventura, um homem albino cuja profissão é criar novas biografias e árvores genealógicas para sua clientela, composta principalmente de figuras influentes como empresários e políticos, que desejam ter seu antigo passado apagado e substituído por um novo.





Narrado por uma lagartixa que vive na casa de Félix, o livro é situado em Angola no período da Guerra Civil Angolana (1975-2002) e lida com temas relacionados à violência da época. Foi adaptado para o cinema em 2015, com direção de Lula Buarque e estrelando Lázaro Ramos e Alinne Moraes. Esta versão, porém, difere significantemente do material original.

Continua depois da publicidade





Após sua conclusão, a palestra permanecerá gravada e disponível no YouTube. Entre as análises já disponíveis no canal das Bibliotecas Públicas estão “Amor de Perdição”, de Camilo Castelo Branco; “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus; “Casa de Pensão”, de Aluísio Azevedo; “A Palavra Algo”, de Luci Collin; “Histórias que os jornais não contam”, de Moacyr Scliar; “Eles não usam black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri; e “Poemas Escolhidos”, de Gregório de Matos.





As palestras do Literatura na Biblioteca planejadas para os dias 18/10 e 08/11 foram adiadas. A apresentação sobre “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto, foi remarcada para o dia 13/12, enquanto a análise de “Contos Novos”, de Mário de Andrade segue sem uma data definida.