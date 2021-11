Enem 2021: confira dicas para manter a tranquilidade durante a prova

Com a proximidade da data da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que vai acontecer nos dias 21 e 28 de novembro, os estudantes começam a ficar ansiosos e com medo de não conseguirem uma boa pontuação ou não ingressar no curso e faculdade que tanto desejam. Essa ansiedade pode ser extremamente prejudicial.

A psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Unopar, Amanda Gaion, destaca que a ansiedade interfere diretamente no desempenho do aluno na prova.

“Toda vez que o indivíduo está sobre pressão é normal ficar nervoso, principalmente num momento de decisão do futuro profissional. Esse estado de pressão acaba desencadeando crises de ansiedade, mas para enfrentar os desafios é essencial driblar esse sentimento, pois pode ser extremamente prejudicial no desempenho na hora de realizar a avaliação. Quando estamos em crise é comum o surgimento de pensamentos pessimistas e o ideal é que o estudante não dê munição para a mente e coloque sempre em

dúvida tudo o que surgir de pensamentos negativos”, explica a psicóloga.





De acordo com a especialista é importante separar um período para o descanso da mente, respeitando o período estipulado para os estudos sem sobrecarregar a mente, passo fundamental para controle da ansiedade.

“O estudante precisa estipular períodos de estudo para não gerar sobrecarga mental, quando os períodos de estudos são respeitados é mais fácil de evitar crises de ansiedade e assim será possível manter a calma em um momento de grande pressão como a realização de uma avaliação tão importante como o Enem”, comenta.





Para auxiliar os estudantes a aliviar a tensão e ansiedade a professora elencou alguns pontos:





- Prepare-se bem para a prova: é fundamental uma preparação antecipada, estudar em um longo período, pois quanto mais bem preparado você estiver, menos ansioso se sentirá;





- Pratique exercícios físicos: o exercício é fundamental para aliviar a tensão e aliviar a mente, opte por praticar suas atividades após o período de estudo;





- Descanse bem antes da avaliação: tenha uma boa noite de sono na noite anterior a prova. Dormir bem é o

remédio para combater a ansiedade. Quando dormimos melhor e a quantidade indicada por especialistas, acordamos com a mente e corpo descansados e prontos para os próximos desafios.





- Antecipe sua chegada ao local da prova: não deixe para chegar nos minutos finais, antecipe em até uma hora a sua chegada ao local de prova, isso ajudará a reduzir a ansiedade;





- Faça exercícios de respiração: sente em posição ereta no chão ou em uma cadeira, puxe o ar pelo nariz, de forma lenta e profunda. Na hora de soltar, faça um biquinho com a boca, pois isso diminui o atrito do dente e da língua para a saída do ar e faz com que a respiração seja mais harmônica. Isso auxilia na normalização dos batimentos cardíacos e redução da ansiedade.