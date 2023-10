Enem: Guerra da Ucrânia e terremotos são temas que podem cair na prova

Na hora de resolver as questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os estudantes podem se deparar com alguns termos e ‘conceitos-chave’ específicos de cada disciplina. Na maioria das vezes, entender o que cada uma deles significa pode ser fundamental na hora de responder corretamente a questão. Na prova de geografia, alguns conceitos mais técnicos da área sempre aparecem nas perguntas, como território, região, paisagem e lugar, por isso é importante que o candidato tenha as definições ‘na ponta da língua’.





Adolfo Eidi Natsuo, professor de geografia do Colégio Marista, explica que a prova de geografia aparece no caderno de Ciências Humanas e suas Tecnologias no primeiro dia de aplicação do exame. Com 15 perguntas na prova, a disciplina de geografia costuma trazer muitas questões que trabalham a interdisciplinaridade, assim como algumas que são mais específicas da área.

Publicidade

Publicidade





O professor explica que uma das principais dicas que podem ajudar os candidatos a terem mais tranquilidade para resolver a prova é conhecer alguns conceitos geográficos que são básicos, mas que fazem toda a diferença. Segundo ele, os termos relacionados às categorias geográficas, como paisagem, território, região e lugar, costumam aparecer com frequência.