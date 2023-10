Gerenciamento de Projetos: MBA a distancia da UTFPR prepara profissionais

A UTFPR (Universidade Tecnológica do Paraná) está com inscrições abertas para o MBA em Gerenciamento de Projetos, em Londrina.





Essa é uma pós-graduação atualizada às demandas do mercado de trabalho e destinada a profissionais da engenharia, da arquitetura, da saúde, da TI (Tecnologia da Informação) e diversos campos que necessitam de um conhecimento gerencial.



O coordenador do curso, professor Marco Antonio Ferreira, explica que toda organização trabalha com projetos em algum momento. Não ter um profissional qualificado para atuar como gestor, liderando as equipes, pode ser um problema.





“Quando eu tenho recursos e envolvimento de pessoas, o conhecimento em Gerenciamento de Projetos é muito importante. Em relação aos benefícios para a empresa, normalmente temos uma redução de custos, redução dos prazos de execução e, de forma geral, temos uma melhoria no desempenho da equipe”, citando ainda que podem ser desenvolvidos negócios derivados de um projeto.

METODOLOGIA PMBok 7





O MBA tem duração de cerca de 20 meses e é baseado na metodologia PMBok 7 (Project Management Body Of Knowledge), que traz os caminhos para um bom gerenciamento de projetos.

Ferreira explica que o curso, que já teve sete turmas presenciais e duas a distância, dialoga com essa metodologia e com outras que podem ser aplicadas a esse campo de trabalho.





Os alunos têm acesso aos módulos que abordam o PMBok, softwares e ferramentas e outros aspectos ligados ao tema do curso. Ao final das disciplinas, o estudante precisa realizar um trabalho prático.





“O aluno vai até a empresa e aplica as práticas de gerenciamento de projeto, descreve a aplicação e seus resultados. Isso tem trazido um grande benefício para o aluno e para as instituições”, pontuando que essa atividade substitui o tradicional TCC.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: