Escola de Gestão do Paraná abre inscrições para Pós-Graduação em Economia Rural

A EGP (Escola de Gestão do Paraná), do Governo do Estado, está com inscrições abertas para preenchimento de 56 vagas para o curso de Pós-Graduação em Economia Rural. As aulas devem começar em março de 2024.





O curso é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, por meio da Escola de Gestão do Paraná, e Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), por intermédio das universidades estaduais, em especial com a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná).

Publicidade

Publicidade





A Pós-Graduação em Economia Rural será ofertada na modalidade de ensino a distância. O curso possui carga horária de 450 horas, e a capacitação destina-se a servidores públicos civis, militares, comissionados e empregados públicos de todo o Poder Executivo do Estado do Paraná.





As inscrições devem ser feitas pelo Sistema de Educação a Distância da Escola de Gestão do Paraná e iniciam nesta segunda-feira (8), com encerramento em 11 de fevereiro de 2024.





A especialização é gratuita para os aprovados que concluírem todos os módulos da Especialização. Em caso de desistência e/ou abandono, há previsão de ressarcimento aos cofres públicos relacionado aos recursos investidos para realização do curso. Todos os detalhes e regras estão no Edital da Especialização.