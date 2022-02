Escola Rural de Cinema abre inscrições para jovens de distritos de Londrina

Permitir que o jovem compreenda a linguagem cinematográfica, utilizando-a como uma forma de manifestação da sua identidade e visão de mundo. Esse é o objetivo da oficina de cinema oferecida a jovens dos distritos rurais. "Na primeira edição, conseguimos dar voz aos estudantes do Colégio Estadual do Patrimônio Regina, no Distrito do Espírito Santo, zona sul de Londrina. Agora, buscamos compor um registro do imaginário da juventude rural de toda a cidade", explica Angélica Cristina, cineasta e idealizadora do projeto.

As inscrições estão abertas para jovens de 13 a 18 anos, moradores da zona rural de Londrina, para uma oficina teórico-prática de audiovisual gratuita voltada para a realização cinematográfica. Oferecida em formato online, a oficina será composta por videoaulas, lives e exercícios práticos. As atividades serão publicadas nas plataformas digitais do projeto, às terças e quintas-feiras, no período de 8 de março a 28 de junho de 2022.

